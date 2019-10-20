اضطراب جوي خلال الساعات المقبلة بالمناطق الشمالية

توقعت مصالح الأرصاد الجوية، قدوم اضطراب جوي، في معظم الشمالية، بداية بالغربية والوسطى والشرقية.

وأوضح فاتح بن شعبان مختص في التنبؤات بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن المناطق الشمالية ستشهد اضطراب جوي، خلال الساعات المقبلة.

وأضاف المختص في التنبؤات الجوية، أن البداية ستكون، ظهيرة اليوم الأحد، في المناطق الغربية.

ويلتحق بالمناطق الوسطى مساء، وهذا سيسمح بانخفاض في درجات الحرارة نسبيا في المناطق المعنية.

ووضع من جهته، الديوان تنبيه من الدرجة الثانية، بتساقط أمطار رعدية صباح اليوم الأحد، على 5 ولايات غربية.

وحسب بيان لذات المصالح، فإنّ الولايات المعنية هي: تلمسان، عين تموشنت، وهران، الشلف، مستغانم.

وأضاف التنبيه، بداية تساقط الأمطار سيكون من الساعة السادسة مساء وتتواصل إلى غاية فجر الإثنين.

وستتعدى كمية الأمطار المتوقع هطولها 20 ملم محليا.