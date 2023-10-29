اضطراب جوي في هذه المناطق

افادت النماذج الرقمية، للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن المناطق الشمالية، ستشهد بداية من يوم الجمعة، قدوم اضطراب جوي. حيث يتمثل في تساقط أمطار رعدية على الغربية والوسطى والشرقية.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي ذاتها، فإن الاضطراب الجوي المتمثل في الأمطار ستكون بداية من الجمعة إلى غاية يوم السبت.

كما أشارت إلى أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار، هي كل وهران، سيدي بلعباس، غليزان، الشلف السعيدة، تيارت. العاصمة، البليدة، المدية، تيبازة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة.

أما الولايات الجنوبية فستبقى الأجواء مشمسة إلى مغشاة جزئيا مع تشكل بعض السحب الركامية. وقد تكون مرفوقة بتساقط بعض القطرات من الأمطار على أقصى الجنوب الجزائري نحو مرتفعات الهقار والطاسيلي خلال يوم غد الاثنين .

وحسب توقعات طويلة المدى، فتشير إلى أنه خلال الأسابيع المقبلة سيكون فيه تساقط أمطار على فترات متقطعة . وهذا في أغلب المناطق الشمالية، في حين، ستكون من ضعيفة إلى متوسطة النشاط، حيث لن تتعدى كمياتها 15 ملم محليا الشمالية الغربية الوسطى الشرقية.

وخلال يوم الثلاثاء، ستشهد السواحل الشرقية والوسطى تساقط أمطار لن تتعدى 10 ملم محليا.

أما عن درجات الحرارة، فستتراوح بين 26 و34 درجة بالمناطق الساحلية. وبين 23 و33 درجة بالمناطق الداخلية، وبين 29 و39 درجة بالمناطق الجنوبية .