اضطراب جوي في 24 ولاية

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن 24 ولاية عبر الوطن سيمسها اضطراب جوي، إلى غاية الثالثة من فجر الثلاثاء. كما أشار تنبيه من المستوى الأول للأرصاد الجوية، أن رياح قوية ستشهدها، كل من تيبازة، العاصمة، بومرداس، بجاية، جيجل. إضافة إلى باتنة، أم البواقي، تبسة، بسكرة، خنشلة، إن صالح.

في حين، ستشهد بعض الولايات أمطار رعدية غزيرة تتعدى 50 ملم، على غرار البليدة، تيزي وزو، البويرة، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة. إضافة إلى الطارف، عنابة، سكيكدة، سوق اهراس.

وفي نشرية بحرية خاصة، حذرت المصلحة ذاتها، من هبوب رياح قوية وأمواج عالية، ستخص سواحل المرسى بن مهيدي، الغزوات. وبني صاف، وهران، أرزيو، مستغانم، تنس، بوهارون، العاصمة، دلس، أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة.

وأفادت النشرية الجوية اليومية أن بداية من اليوم الاثنين، ستشتهد بعض الولايات قدوم اضطراب جوي جديد. حيث ستعرف أغلب المناطق الوسطى والشرقية أمطار غزيرة وثلوج وأجواء جد باردة.

كما أشارت النماذج الرقمية للأرصاد الجوية، إلى أن بداية من الإثنين وإلى غاية الأربعاء، ستعرف المرتفعات الداخلية والوسطى والشرقية تساقط الثلوج. وهذا في المرتفعات التي يصل علوها من 1000 إلى 1200 متر.

أما الأمطار فستكون جد معتبرة، بكميات تتعدى 50 ملم محليا. وهذا في كل من عنابة، سكيكدة، سوق اهراس، قسنطينة، بجاية، جيجل، البويرة، العاصمة، البليدة، المدية. كما سيخص أكثر فعالية واعتبارا ونشاطا على الولايات الوسطى والشرقية. مع احتمال تساقط بعض الأمطار المتفرقة في الولايات الغربية لا تتعدى كميتها حوالي 10 إلى 15 ملم.

وبخصوص درجات الحرارة، فستكون جد منخفضة، في النعامة، البيض، مشرية -1. وقسنطينة، سطيف، برج بوعريريج، “0” درجة، تيسمسيلت، بوسعادة “1”. وتلمسان، مغنية، معسكر “4”، والسواحل 7 و8 إلى 18 في الظهيرة. كما تتراوح درجات الحرارة في الجنوب من 0 إلى 4 درجات.