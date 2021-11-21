اضطراب جوي محمل بأمطار رعدية غزيرة وكتلة هوائية باردة

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من قدوم اضطراب جوي بداية من منتصف نهار اليوم الأحد.

كما أضاف المصدر أن الإضطراب الجوي سيكون من متوسط إلى نشيط الفعالية محمل بأمطار معتبرة محليا.

كما أن هذا الإضطراب الجوي سيستمر طيلة 3 أيام القادمة، حيث سيخص أغلب المناطق الشمالية، أما كميات الأمطار ستتراوح ما بين 30 و60 ملم محليا.

أما فيما يخص درجات الحرارة، الطقس سيعرف كتلة هوائية باردة خاصة مع الفترة الصباحية حيث ستتراوح ما بين 0 و10 درجات على أغلب المناطق الشمالية.

بالمقابل البحر سيكون من هادئ إلى قليل الإضطراب على طول الشريط الساحلي، أما الرياح فستكون من غربية إلى جنوبية غربية.

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كما يرتقب عودة الاضطراب الجوي والأمطار الرعدية المصحوبة بانخفاض درجات الحرارة بداية من اليوم الأحد.

بالمقابل كانت مصالح الأرصاد الجوية، قد أصدرت توقعات طويلة المدى، فحسب النماج الرقمية. تبين أن هناك تسلسل اضطراب جوي على مستوى البحر المتوسط. يخص الولايات الشمالية بأمطار غزيرة معتبرة ورياح.

كما ستخص الأمطار ولايات الجزائر العاصمة، الشلف، تيبازة، بومرداس، وبعض الولايات الساحلية. حيث ستتراوح كمية الأمطار مابين 30 إلى 80 ملم.

أما عن درجات الحرارة المرتقبة، فتشير ذات النماذج، أن الأجواء ستكون باردة حيث لن تتعدى درجات الحرارة 12 درجة على الولايات الشمالية، وتحت الصفر بالمناطق الداخلية، و30 درجة بالجنوب.

هذا وقد أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن هبوب رياح قوية بفعل الإضطراب الجوي على السواحل الوسطى والغربية.

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