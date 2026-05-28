اضطراب جوي محمل بأمطار غزيرة و رياح قوية في هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية غزيرة، وهبوب رياح قوية مرفوقة بزوابع رملية. على العديد من ولايات الوطن.

كما أشارت المصلحة ذاتها في تنبيه لها من المستوى الأول، إلى أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي إن صالح. تمنراست، جانت، إليزي، وهذا من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية السادسة من صباح يوم الجمعة.

وفي تنبيه آخر، حذرت من رياح قوية و زوابع رملية، على كل من أدرار، برج باجي مختار، تمنراست، ان صالح. وهذا من الساعة السادسة صباحا إلى غاية السادسة مساء.

