اضطراب جوي.. الحماية المدنية تحذّر

دعت مديرية الحماية المدنية لولاية سكيكدة، الجميع وعلى وجه الخصوص المواطنين الذين يقطنون بجانب الواجهة البحرية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر تفاديا لأي خطر محتمل من مخلفات الاضطراب الجوي الذي تشهده عدة مناطق من الوطن على غرار ولاية سكيكدة.

ودعت ذات المصالح إلى عدم المغامرة بالصيد أو أخذ الصور، والابتعاد عن الأودية، الجسور، وأعمدة الكهرباء بمحاذاة الواجهة البحرية. بالإضافة إلى التقيد بقواعد القيادة الآمنة للمركبات واحترام مسافة الأمان.

كما أكدت على ضرورة تخفيض السرعة والسير بحذر لتفادي حوادث المرور، وتجنب الهلع والتصرف بهدوء أمام أي طارئ. بالإضافة إلى عدم المجازفة بقطع الطرق المغمورة بالمياه وعدم الخروج الا للضرورة خاصة بالنسبة للأطفال. كذلك متابعة النشرات الجوية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

ووضعت مصالح الحماية المدنية 1021 و14 لطلب النجدة عند وقوع أي طارئ.

