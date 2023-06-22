اضطراب جوي وحرارة شديدة بداية من اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، في تنبيه من المستوى، من ارتفاع محسوس في درجات الحرارة. وهذا بداية من التاسعة صباحا، وإلى غاية التاسعة ليلا.

كما ذكرت المصلحة ذاتها، أن الولايات المعنية بالحرارة الشديدة هي كل من إن صالح، أدرار، برج باجي مختار.

ومن جهة ثانية، نبه الديوان من هبوب رياح قوية، وزوابع رملية في كل من مسيلة، الجلفة، الأغواط. إلى غاية الثالثة بعد الزوال.

وفي تنبيه ثانٍ، حذرت مصلحة الأرصاد الجوية، من أمطار رعدية في كل من إن قزام، وبرج باجي مختار بداية من الثالثة بعد الزوال.