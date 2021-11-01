اضطراب جوي و رياح على الولايات الشرقية بداية من أمسية اليوم الإثنين

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من اضطراب جوي و رياح على المناطق الشرقية بداية من أمسية اليوم الإثنين.

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كما حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، من استمرار هبوب رياح قوية على المناطق الساحلية تصل سرعتها إلى 60 كلم/سا. وسيستمر هبوب الرياح إلى غاية الساعة السادسة مساء من مساء اليوم.

كما ذكر تنبيه الديوان الوطني للارصاد الجوية، أن الرياح تخص كل من من ولايات الجزائر العاصمة، تيبازة، بجاية، تيزي وزو. إضافة إلى الشلف، مستغانم، عين تموشنت، سكيكدة جيجل، بومرداس، ووهران.

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بالمقابل حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، في نشرية بحرية خاصة، من هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 60 كلم/سا. كما ستشهد بعض السواحل بحر هائج بعلو أمواج يصل إلى 3 أمتار إلى غاية فجر يوم غد الثلاثاء.

كما أضاف الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن امواج البحر ستكون مرتفعة في كل من بجاية، جيجل، أزفون، دلس، الجزائر العاصمة. إضافة إلى بوهارون، تنس، مستغانم، أرزيو، بني صاف، الغزوات، مرسى بن مهيدي، سكيكدة، عنابة والقالة.

ونبهت المصلحة ذاتها، من استمرار هبوب رياح قوية على المناطق الساحلية تصل سرعتها إلى 60 كلم/سا. وسيستمر هبوب الرياح إلى غاية الساعة السادسة مساء من مساء اليوم.

كما ذكر تنبيه الديوان الوطني للارصاد الجوية، أنها تخص كل من من ولايات الجزائر العاصمة، تيبازة، بجاية، تيزي وزو. إضافة إلى الشلف، مستغانم، عين تموشنت، سكيكدة جيجل، بومرداس، ووهران.