اضطراب حركة سير القطارات في العاصمة

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الثلاثاء، اضطرابا في حركة سير القطارات بالضاحية الغربية للجزائر. وأوضحت الشركة أن السبب راجع إلى خلل تقني حدث بين محطتي جسر قسنطينة وبابا علي.

وأشار بيان “sntf”، إلى أن عودة حركة سير القطارات، إلى وضعها الطبيعي في حدود الساعة الثامنة ونصف صباحا. وتقدمت الشركة، لزبائنها الكرام باعتذارها عن هذا الإزعاج.

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