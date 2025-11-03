اضطراب في حركة الترامواي بالعاصمة والسبب مركبة !

أعلنت شركة “سيترام”، أن حركة الترامواي في الجزائر العاصمة شهدت اضطرابا بين محطتي طرابلس الثعالبية و طرابلس المسجد.

وأشارت الشركة إلى أن الاضطراب جاء نتيجة ركن عشوائي لمركبة التي أعاقت حركة الترامواي.

ودعت “سيترام الجزائر” الجميع بضرورة الالتزام بالسلوك الحضاري واحترام قواعد الأمن والسلامة لضمان سير الخدمة العمومية في أحسن الظروف.

كما نبّهت الشركة أن هذا السلوك يعدُّ خطيراً و يعرّض مرتكبه لعقوبات قانونية وغرامات مالية. وأعلنت سيترام حرصها على تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه التصرفات للحفاظ على سلامة الشبكة والمسافرين.

