اضطراب في حركة الملاحة البحرية ومنع جميع السفن من الرسو في ميناء الجزائر

أصدرت شركة ميناء الجزائر بلاغًا صحفيًا جديدًا للإعلان عن الاضطرابات. وكذلك إعادة تنظيم عمليات دخول وخروج السفن، خلال الفترة الممتدة إلى غاية 1 نوفمبر 2024.

وأعلنت شركة ميناء الجزائر العاصمة، في بلاغ صحفي نشر اليوم الخميس. عن إعادة تعديل برنامج دخول وخروج السفن، خاصة للفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2024.

وتذكر شركة ميناء الجزائر أنه بمناسبة إحياء الذكرى السبعين لاندلاع ثورة فاتح نوفمبر 1954 المجيدة. سيتم إجراء مناورات بميناء الجزائر العاصمة.

ولذلك تم وضع برنامج لإعادة تنظيم عمليات دخول وخروج السفن خلال هذه الفترة. وفي أعقاب ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات التنظيمية، على وجه الخصوص:

منع الرسو في ميناء الجزائر لجميع السفن.

تعليق الإرساء والإنزال من الساعة 5 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً.

علاوة على ذلك، يعلم ميناء الجزائر أنه سيتم منح نافذة، خاصة من الساعة 4 عصرا إلى الساعة 5 صباحا، للسفن للرسو والخروج من الأرصفة.

وستقوم EPAL بالتبليغ عن أي تغييرات تطرأ على هذا البرنامج مع مجتمع المنفذ بأكمله.

وأضافت: «إن هذا الحدث الوطني، الذي يمثل تاريخاً حاسماً في تاريخنا. يشكل فرصة لنا جميعاً لتحقيق نقلة نوعية في خدمة وطننا. الذي قدم تضحيات كبيرة لاستعادة سيادته”.