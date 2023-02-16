اضطراب مرتقب للرحلات الجوية فرنسا- الجزائر

أعلن الطيران المدني في فرنسا، عن إخطار إضراب لنهار اليوم الخميس على الحركة الجوية يمس الرحلات بين فرنسا والجزائر.

وأمرت مديرية الطيران المدني في فرنسا شركات الطيران بتقليص حجم رحلاتها بنسبة 30٪ في مطار باريس أورلي.

بالإضافة إلى ذلك، قالت إن شركات الطيران التي خططت للرحلات الجوية من وإلى مطارات. مرسيليا وتولوز وليون ومونبلييه ونانت سيتعين عليها أيضًا خفض رحلاتها بنسبة 20٪.

وذكرت إدارة الطيران المدني أنه اعتبارًا من مساء يوم 15 فيفري وحتى يوم الجمعة 17 فبراير 2023 الساعة 6 صباحًا. ستتعطل الحركة الجوية من وإلى مطاراتها. وبالتالي ، من المتوقع حدوث الإلغاءات والتأخيرات.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن الاتجاه العام للطيران المدني في فرنسا يدعو المسافرين لتأجيل رحلاتهم.

وتم إدراج عدة رحلات جوية من الجزائر وإليها ، ليوم الخميس 16 فبراير 2023. في البرامج الجوية للمطارات المذكورة أعلاه.

من جانبها ، أكدت الخطوط الجوية الفرنسية، مرة أخرى، أنها ستدير جميع رحلاتها الطويلة المدى. و 91٪ من رحلاتها المتوسطة والقصيرة المدى.

بالإضافة إلى ذلك، تبلغ شركة الطيران الفرنسية أنه لا يمكن استبعاد التأخيرات وإلغاءات اللحظة الأخيرة.

من ناحية التكلفة المنخفضة، لم تعلن شركتا Vueling و Transavia، اللتان تقومان بالعديد من الرحلات الجوية. من وإلى مطار باريس، عن أي شيء.

كما يعرض مطار باريس أورلي عدة رحلات جوية إلى سطيف ووهران والجزائر وبجاية.

وتتعلق الرحلات المعنية بـ:

1011 ahـ: من باريس أورلي إلى الجزائر العاصمة ، الساعة الواحدة بعد الظهر.

1010 ahـ: المغادرة من مطار الجزائر العاصمة إلى مطار باريس أورلي ، الساعة 11:30 صباحًا.

1008 ah، من الجزائر العاصمة إلى مطار باريس أورلي ، الساعة 8:55 مساءً.

1060 ah ، المغادرة من وهران إلى باريس أورلي ، الساعة 10:30 صباحًا.

AH1061 من باريس أورلي إلى مطار وهران.