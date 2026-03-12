اضطراب جوي بداية من الأحد.. أمطار تصل لـ60 ملم وثلوج جد كثيفة !

أفادت النماذج الرقمية للرصد الجوي، اليوم الخميس، بقدوم اضطراب جوي قوي بداية من الأحد المقبل على مجمل المناطق الشمالية. محمّل بتساقط أمطار جد غزيرة وثلوج كثيفة، وهبوب رياح قوية. كما تم تسجيل اندفاع كتلة هوائية باردة ودرجات حرارة جد منخفضة.

ويستمر الاضطراب الجوي، المحمل بتساقط للأمطار والثلوج، إلى غاية الثلاثاء على الأقل. كما ستمس الأمطار شمال الصحراء والواحات و الجنوب الغربي.

وتخص الأمطار الرعدية الغزيرة، والتي تتجاوز 50 ملم وتصل إلى 60 ملم محليا، كلًّا من ولايات: وهران، سيدي بلعباس. سعيدة، مشرية، النعامة، البيض، تيارت، عين وسارة، الجزائر العاصمة. البليدة، المدية، البويرة، تيزي وزو ، المسيلة، بجاية، بومرداس، بوسعادة. جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، قالمة، خنشلة، تبسة، أولاد جلال، الأغواط، الوادي، تقرت، غرداية، ورقلة، المنيعة. وهذا بداية من ليلة السبت إلى الأحد.

في حين، أشارت خريطة الرصد الجوي إلى أن الثلوج ستخص أغلب المرتفعات الغربية الوسطى، الشرقية، التي يتراوح علوها بين1000 و 1200 متر. بسمك بين 10 سم الى 15 سم.

أما يوم الجمعة، فخلال الصبيحة سيكون الطقس مشمسًا إلى غائم جزئيا. مع تشكل ضباب على أغلب السواحل الوطنية.