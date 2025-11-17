اضطراب مؤقّت في تطبيق “بريدي موب”.. وبريد الجزائر يُوضّح

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، في بيان لها مساء اليوم، تسجيل اضطراب مؤقت في خدمة تطبيق BaridiMob بعد ظهر اليوم، مرجعةً ذلك إلى الأشغال التقنية الجارية حالياً بهدف تحسين التطبيق وتحديث أنظمة العمل الرقمية.

وأوضح البيان أن هذه العمليات تندرج ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز أداء المنصة وضمان استقرار خدماتها. وهو ما قد يتسبب في بعض التباطؤ أو الانقطاعات الظرفية خلال فترة الأشغال التقنية.

وقدّمت المؤسسة اعتذارها لزبائنها عمّا قد يكون سبّبه هذا الاضطراب من إزعاج. مؤكدة أن فرقها التقنية تعمل على مدار الساعة لإعادة الخدمة إلى مستواها الأمثل في أقرب الآجال.

كما طمأنت جميع المستخدمين بأن هذه التحسينات ستنعكس إيجابًا على تجربة الاستعمال. من خلال توفير خدمة أكثر سلاسة واستقرارًا، إلى جانب إدراج ميزات جديدة تستجيب لاحتياجات الزبائن المتزايدة.

وختمت مؤسسة بريد الجزائر بيانها بتجديد شكرها لزبائنها على تفهّمهم وثقتهم الدائمة.