“اطردوها كالكلب”.. ترمب يطالب “CNN” بإقالة صحفية بسبب إيران

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى طرد مراسلة شبكة سي إن إن ناتاشا برتراند التي قالت على الهواء أن تقييما داخليا للمخابرات الأمريكية وجد أن ضربات يوم السبت على المواقع النووية أعاقت برنامج طهران النووي لبضعة أشهر فقط.

و كتب ترامب على موقع تروث سوشيال: “يجب طرد ناتاشا برتراند من CNN! لقد شاهدتها لمدة ثلاثة أيام وهي تبث أخبارًا كاذبة. يجب توبيخها فورًا، ثم طردها كأنها كلبة .. انها تحاول تدمير طيارينا الوطنيين بتشويه صورتهم”.

كما صرح ترامب في وقت سابق من يوم الأربعاء بأن التقرير الأمريكي الأولي لضربات إيران السري لم يكن كاملاً، بينما تعهد أعضاء إدارته بالتحقيق في التقييم المسرب، والذى نشرته أيضًا صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست وآخرون. لكن ترامب انتقد بشكل خاص تقرير برتراند وكتب: “لا ينبغي لها السماح بالعمل فى CNN التى تبث أخبار كاذبة”.

وتابع: “أشخاص مثلها هم من دمروا سمعة شبكة كانت عظيمة في يوم من الأيام كان موقفها سلبيًا للغاية. بالإضافة إلى أنها لا تمتلك المؤهلات اللازمة لتكون مراسلة أمام الكاميرا، ولا حتى قريبة من ذلك.. اطردوا ناتاشا!”.

وفى بيان لصحيفة ذا هيل يوم الأربعاء، قالت شبكة CNN إنها “تدعم صحافة ناتاشا برتراند بنسبة 100%. وخاصة تقاريرها هي وزملائها حول التقييم الاستخباراتي المبكر للهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية” وقال متحدث باسم الشبكة. “أوضحت تقارير CNN. أن هذه كانت نتيجة أولية قابلة للتغيير مع معلومات استخباراتية إضافية .. لقد غطينا على نطاق واسع شكوك الرئيس ترامب. العميقة بشأنها”.