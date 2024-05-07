اطلاق اسم الصحفي الراحل “جمال بوكرشة” على الجائزة الكبرى الدولية للدراجات

أعلنت الإتحادية الجزائرية للدراجات، اليوم الثلاثاء، عن اطلاق اسم الصحفي الراحل جمال بوكرشة على الجائزة الكبرى الدولية لمدينة الجزائر.

تقديرا لعمل الصحفي الراحل، وماقدمه من خدمة لصالح رياضة الدراجات على الخصوص ومختلف الرياضات الوطنية على العموم.

وحسب بيان الإتحادية، عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، فقد اعلن عن هذا القرار رئيس الاتحادية الوطنية للدراجات خير الدين برباري، خلال منتدى منظمة الصحافيين الرياضيين الجزائريين الذي خصص لدورة الجزائر للدراجات في طبعتها ال 24.