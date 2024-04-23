اطلاق اسم المجاهد ʺبيار شوليʺ على مدرج وزارة الصحة

أشرف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، على تسمية مدرج وزارة الصحة باسم الأستاذ المجاهد “بيار شولي” تكريما لروحه وتخليدا لذكراه، بحضور إطارات الوزارة، حسب بيان للوزارة الصحة.

يشار أن الأستاذ المجاهد “بيار شولي” كرس حياته من أجل الجزائر اذ انظم مبكرا للثورة التحريرية بالولاية التاريخية الرابعة. و شارك في الثورة بصفته مجاهدا و مناصرا للقضية الجزائرية العادلة. و فضل البقاء ببلادنا لمشاركة اخوانه الجزائريين في تشييد وطننا حيث كانت له اساهمات كبيرة بعد الاستقلال. في تكوين أجيال من الأطباء العاميين و الأخصائيين مع انشاء و تطوير مصلحة الأمراض التنفسية بالمركز الجامعي بني مسوس. و كان له الفضل أيضا في تجسيد برنامج محاربة مرض السل .يشهد الجميع ان الاستاذ المجاهد كرس حياته كلها لقطاع الصحة خاصة بمشاركته الفعالة في مختلف الملتقيات و اللقاءات و الورشات الخاصة بتطوير قطاع الصحة في بلادنا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور