اطلاق اسم محمد فوزي على المعهد الوطني العالي للموسيقى

تم اليوم الأحد بالجزائر العاصمة إطلاق اسم ملحن النشيد الوطني الجزائري، الفنان المصري محمد فوزي، على المعهد الوطني العالي للموسيقى.

وأشرف على الحفل وزير الثقافة عزالدين ميهوبي، حيث تم رفع لافتة تحمل اسم الملحن على المبنى الواقع بساحة الشهداء بالعاصمة،

وكذا عزف النشيد الوطني، وهذا بحضور شخصيات سياسية ووجوه ثقافية.

وكان من بين الحضور حفيد الملحن عمر منير محمد فوزي وعائلة مؤلف النشيد الشاعر مفدي زكريا

وعائلة الفنان هارون الرشيد، الذي شارك أيضا في تلحينه بالإضافة لشخصيات ثقافية وإعلامية من مصر.

وقال ميهوبي أن إطلاق اسم محمد فوزي على المعهد هو بمثابة “وفاء وعرفان” من الشعب الجزائري لهذا الفنان المبدع،

والذي قدم “واحدا من أروع ألحان الأناشيد الوطنية في العالم.

وكان الرئيس بوتفليقة،أمر بتكريم الملحن المصري بإطلاق اسمه على المعهد ومنحه وسام مصف الاستحقاق-ما بعد الوفاة-الذي سيسلم لعائلته مساء اليوم.