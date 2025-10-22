اطلاق الهاكاثون الوطني الأول للشباب والابتكار الرقمي بداية من هذا التاريخ

تطلق وزارة الشباب، ابتداء من 31 أكتوبر الجاري، الهاكاثون الوطني الأول للشباب والابتكار الرقمي والإعلامي بهدف تمكين الشباب. من الإسهام في تصميم أدوات العمل وتصور أنشطة وفعاليات مؤسساتهم.

وأوضح نفس المصدر أن هذا الحدث الوطني الذي سيتواصل إلى غاية 3 نوفمبر 2025 بولاية سطيف تحت شعار “معا نحو عصرنة المؤسسة الشبابية”. يأتي في إطار “الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ71 لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة وينبع من إيمان القطاع بأن التخطيط للمستقبل. لا يمكن أن يتم دون إشراك الشباب الجزائري. الذي يزخر بالمواهب والقدرات التي تستطيع صناعة الفارق” وكذا بـ”دور العصرنة. في إعادة الحياة لمؤسسات الشباب”.

وفي رمزية ذكرى الفاتح نوفمبر، سيتم اختيار 71 شابا وشابة للمنافسة منهم 50 مشاركا في مجال الابتكار الرقمي. و21 في مجال التصميم الإعلامي”.

ويتضمن الهاكاثون مسابقتين رئيسيتين هما مسابقة “دار الشباب الافتراضية” ومسابقة “تصميم الهوية البصرية الموحدة لمؤسسات الشباب”.

ولفتت الوزارة إلى أن هذا الهاكاثون يندرج ضمن “مشروع طموح يهدف إلى رفع جاذبية مؤسسات الشباب وإحياء فضاءاتها. وكذا إبراز قدرات شبابنا وتوفير بيئة محفزة للتعلم والتدريب وتبادل الخبرات بما يتماشى مع الرؤية الجديدة. للوزارة في دعم الجيل الجديد ومرافقته في مسارات الابتكار والرقمنة”.

ودعت الوزارة في هذا الإطار “كل شاب جزائري موهوب ومهتم بالمجال الرقمي أو الإعلامي إلى المبادرة بالتسجيل والمشاركة في هذه التظاهرة الوطنية. التي نمضي من خلالها نحو مستقبل أكثر حداثة وفعالية للمؤسسات الشبابية”. وذلك عبر التسجيل على الموقع الرسمي. للوزارة من خلال الرابط :https://hackathon-2025.mjeunesse.gov.dz/