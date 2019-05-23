اطلاق بوابة إلكترونية جديدة للتواصل بين وزارة التعليم العالي ومنتسبي القطاع

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اطلاق بوابة إلكترونية جديدة للتواصل بين وزارة التعليم العالي ومنتسبي القطاع
بقلم شهرزاد مزياني

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطيب بوزيد، عن إطلاق البوابة الإلكترونية الجديدة لتواصل بين  الوزارة والمنتسبين للقطاع .

ونشر الطيب بوزيد، عبر صفحته الرسمية فايس بوك ، :”لقد أطلقنا اليوم الخميس، البوابة الإلكترونية الجديدة لوزارة التعليم العالي والبحث العلميwww.mesrs.dz . نتمنى أن تنال إعجابكم، و نبقى في الإستماع لآرائكم و مقترحاتكم في ما يخص تحسين الخدمات عبر الخط باللغتين العربية والانجليزية” .

وأضاف وزير التعليم العالي و البحث العلمي :” آملُ أن يكون هذا الفضاء الإفتراضي مساحةً للتفاعل والتواصل بيننا، وذلك لإعتقادي بأنَّ الوقت قد حانَ لتعزيز الآليات التي تسمح بإجراء حوار ثري ذي فعالية يجمعنا جميعاً”.

وتابع بالقول :”،وذلك من خلال إرساء قواعدٍ متينَة، وبناءِ قنوات ومَــدّ جسور من الثقة لضمان اتّصال أفضل، وتبادل أكثر في الآراء والتوجُّهات”.

وختم قوله :” إن شاء الله سأجيب على معظم استفساراتكم في الفيسبوك!”.


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