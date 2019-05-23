اطلاق بوابة إلكترونية جديدة للتواصل بين وزارة التعليم العالي ومنتسبي القطاع

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطيب بوزيد، عن إطلاق البوابة الإلكترونية الجديدة لتواصل بين الوزارة والمنتسبين للقطاع .

ونشر الطيب بوزيد، عبر صفحته الرسمية فايس بوك ، :”لقد أطلقنا اليوم الخميس، البوابة الإلكترونية الجديدة لوزارة التعليم العالي والبحث العلميwww.mesrs.dz . نتمنى أن تنال إعجابكم، و نبقى في الإستماع لآرائكم و مقترحاتكم في ما يخص تحسين الخدمات عبر الخط باللغتين العربية والانجليزية” .

وأضاف وزير التعليم العالي و البحث العلمي :” آملُ أن يكون هذا الفضاء الإفتراضي مساحةً للتفاعل والتواصل بيننا، وذلك لإعتقادي بأنَّ الوقت قد حانَ لتعزيز الآليات التي تسمح بإجراء حوار ثري ذي فعالية يجمعنا جميعاً”.

وتابع بالقول :”،وذلك من خلال إرساء قواعدٍ متينَة، وبناءِ قنوات ومَــدّ جسور من الثقة لضمان اتّصال أفضل، وتبادل أكثر في الآراء والتوجُّهات”.

وختم قوله :” إن شاء الله سأجيب على معظم استفساراتكم في الفيسبوك!”.