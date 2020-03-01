اطلاق سراح 56 متهما من موقوفي الحراك

أمر وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمةـ بإطلاق سراح 56 متهما من موقوفي الحراك تم تقديمهم اليوم للسماع إليهم، على أن يمثلوا وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر.

وبالمقابل شهدت محكمة سيدي أمحمد احتجاجات أهالي الموقوفين إذ حاولوا الدخول إلى المحكمة بسبب غلق الباب الرئيسي ومنعهم من الدخول نظرا لعددهم الكبير.

وفي ذات السياق انسحبت هيئة الدفاع من الجلسة، بسبب قاضية رفعت الجلسة منذ أكثر من ثلاث ساعات دون العودة، امتعاضا منها لتصفيق بادر من احد الحضور ومع رفضه الإفصاح عن اسمه للتقدم أمامها.

لتأمر القاضية رجال الشرطة إخراج الموقوفين دون أن تعتذر من هيئة الدفاع وتعلن عن وقفها الجلسة.