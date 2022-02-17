اطلاق قافلة طبية للكشف عن الأمراض غير المعدية

أشرف وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، على إطلاق قافلة طبية للتوعية والتحسيس والكشف عن الأمراض غير المعدية، بعين الدفلى.

وتأتي هذه القافلة الثانية من نوعها، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، وبالشراكة مع جمعية سالوفي وكذا جمعية الشبكة الجزائرية للشباب.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، شكر الوزير، الحضور من وزراء وممثليهم، وكذا الموظفين الطبيين وشبه الطبيين على مستوى ولاية عين الدفلى، والذين يشاركون في هذه الحملة المتنلقة.

وأوضح الوزير، إن هذه القافلات، أو العيادات المتنقلة، والتي تم اقناؤها، تحتوي على أقسام للاستشارة والطب الباطني. وكذا أمراض القلب وطب العيون وتصوير الشبكة ومخبر بيولوجي.

بالإضافة إلى منصة للاستشارة العامة، كما تتوفر على جهاز ضغط الدم، وجهاز تخطيط القلب وغيرها.

كما تم تجهيز كل عيادة متنقلة، بمعدات إلكترونية، لتبادل المعلومات بشكل فوري، والتكفل المتعدد التخصصات.

وأوضح الوزير، أنه سيتم إطلاق هذه القافلة على مستوى ولاية عين الدفلى إبتداء من اليوم وإلى غاية 27 فيفري. لتتوجه بعدها إلى ولاية الأغواط.

وأشار الوزير، إلى أنه سيتم تكريس شهر مارس القادم، لقوافل التوعية حول رمضان والصحة.

وأورد بن بوزيد، إن هذه السنة، عرفت ابتعاد المرضى المزمنين عن الهياكل الصحية خوفا من كوفيد 19، لذلك فإن هذه العيادات المتنقلة، تشكل فرصة للاستفادة من تقييم سريري.

موضحا أن الوزارة، تهدف من خلال هذه القوافل، لتقريب العلاج من السكان، وتعزيز العلاقة مع الطبيب.

وأشار الوزير، إلى أن المرحلة الحالية تتميز بعدة تحديات، لمواصلة الأعمال التي تمت مباشرتها من جهة، من خلال إشراك دائم لكافة المتدخلين ولاسيما الحركة الجمعوية.

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