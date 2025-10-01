اطلاق مشروع الشراكة لتعزيز القدرات بمجال حوكمة الهجرة بالجزائر

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود ، اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة، على مراسم الانطلاق الرسمي لمشروع الشراكة. من أجل تعزيز القدرات في مجال حوكمة الهجرة بالجزائر. والذي يتم بالشراكة مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD).

وحضر هذه الفعاليات ممثلو عدد من الهيئات الديبلوماسية المعتمدة ببلادنا. كما يشهد مشاركة نوعية لإطارات سامية بالدولة وممثلي الهيئات الأمنية الوطنية.

ويجسّد هذا اللقاء الأول من نوعه، ثمرة تعاون مثمر بين المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD) ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.

كما يهدف إلى تطوير مهارات العاملين في مجال الهجرة بالجزائر. عبر إنشاء هيكل تدريبي مستدام يتيح للمهنيين في هذا المجال الاستفادة من تدريبات معتمدة تتماشى والمعايير الأوروبية. وتلبي الاحتياجات طويلة المدى الخاصة بالجزائر

ويمّوَل هذا المشروع من قبل عدة جهات مانحة (هولندا والدنمارك وسويسرا). ويتم تنفيذه من قبل المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ICMPD بالتنسيق الوثيق مع السلطات الجزائرية من خلال اللجنة التوجيهية.