اطلاق 21 طلقة مدفعية ترحيبا بضيف الجزائر

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء رئيس جمهورية لبنان الشقيقة جوزيف عون، الذي يؤدي زيارة رسمية إلى الجزائر.

وترحيبا بضيف الجزائر تم إطلاق 21 طلقة مدفعية تقديرا لهذه الزيارة في مسار العلاقات الجزائرية - اللبنانية.

وتربط الجزائر ولبنان علاقات تاريخية متجذرة قائمة على أسس التعاون والتضامن في ظل الإرادة المشتركة التي تحدو قائدي البلدين في الارتقاء بها. إلى آفاق أوسع وإضفاء المزيد من الزخم والحركية على التعاون الثنائي في شتى المجالات.

وتعزيزا لهذا المسعى، تأتي الزيارة الرسمية التي يقوم بها. اليوم الثلاثاء،رئيس جمهورية لبنان الشقيقة، جوزيف عون، الى الجزائر. والتي تشكل فرصة سانحة لبحث سبل ووسائل تعزيز التعاون الثنائي والتطرق الى القضايا الاقليمية والدولية الراهنة.