اعادة بعث مشروع أنبوب الغاز الرابط بين سيدي عياد وفريحة

تم إعادة بعث مشروع إنجاز خط أنبوب غاز قطره 16 بوصة الرابط بين منطقتي سيدي عياد ببجاية وفريحة بتيزي وزو، الذي توقفت به الاشغال سنة 2020.

وحسب بيان لمصالح ولاية تيزي وزو، توقفت الأشغال بهذا الأنبوب سنة 2020، لتستأنف أمس الأحد.

وسيسمح هذا المشروع، الذي عرفت اشغاله توقفا بسبب اعتراض سكان المنطقة لمرور خطوط الغاز، نقل هذه الطاقة إلى ثلاث بلديات بولاية تيزي وزو وهي زكري وأقرو وايت شافع.

وبعد رفع الاعتراضات، قامت الشركة المكلفة بالإنجاز بإطلاق الاشغال يوم أمس الأحد. وتم تسخير جميع الوسائل البشرية والمادية لإعادة بعث المشروع.

وتندرج هذه الخطوة في اطار جهود والي الولاية، لرفع الاعتراضات بهدف تجسيد المشروع في أقرب الآجال.

ويبلغ الطول الاجمالي لانبوب الغاز هذا 51,8 كم، منها 36,5 كم في إقليم ولاية تيزي وزو، والباقي (15,3 كم) في اقليم ولاية بجاية., حيث سيسمح بتوصيل شبكات نقل الغاز في هذين الولايتين.