اعادة تفعيل المخطط الاستعجالي لتأمين تزويد السكان بالماء الشروب

قدّم وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ، اليوم الأربعاء، عرضا حول مدى تنفيذ البرنامج الاستعجالي لتأمين تزويد السكان بالماء الشروب.

وحسب بيان اجتماع الحكومة، فإنه بالنظر للوضع المناخي الحالي الذي يتسم بعجز في تساقط الأمطار، تم اتخاذ تدابير مستعجلة.

وذلك من خلال إعادة تفعيل المخطط الاستعجالي المعتمد. خلال السنتين الماضيتين 2021 و 2022 قصد ضمان تزويد الساكنة بالماء الشروب، بصفة منتظمة خلال السنة الجارية.

كما تندرج هذه التدابير في إطار تنفيذ مخطط العمل الرامي إلى ضمان الأمن المائي على المديين القصير والمتوسط.