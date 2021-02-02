اعادة فتح سوقي الكرمة وقديل للمواشي في وهران

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
اعادة فتح سوقي الكرمة وقديل للمواشي في وهران
بقلم كريمة سواق

قرر والي ولاية وهران مسعود جاري تنفيذا لتعليمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية القاضية بإستئناف نشاط أسواق المواشي.

وذلك مع ضرورة التقيد الصارم والتطبيق الكلي للبروتوكول الصحي المعمول به للتصدي لجائحة كورونا – كوفيد 19.

قرار إعادة فتح أسواق المواشي المتواجدة عبر إقليم ولاية وهران من بينها السوق الجهوي المواشي الكائن ببلدية الكرمة.

وهذا إبتداء من هذا الأسبوع لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع السبت والإثنين والأربعاء إلى جانب السوق المحلي للمواشي ببلدية قديل يوم الثلاثاء من كل أسبوع.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=955352

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com