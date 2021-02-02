اعادة فتح سوقي الكرمة وقديل للمواشي في وهران

قرر والي ولاية وهران مسعود جاري تنفيذا لتعليمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية القاضية بإستئناف نشاط أسواق المواشي.

وذلك مع ضرورة التقيد الصارم والتطبيق الكلي للبروتوكول الصحي المعمول به للتصدي لجائحة كورونا – كوفيد 19.

قرار إعادة فتح أسواق المواشي المتواجدة عبر إقليم ولاية وهران من بينها السوق الجهوي المواشي الكائن ببلدية الكرمة.

وهذا إبتداء من هذا الأسبوع لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع السبت والإثنين والأربعاء إلى جانب السوق المحلي للمواشي ببلدية قديل يوم الثلاثاء من كل أسبوع.