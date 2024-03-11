اعتبارا من 1 أفريل المقبل.. جزيرة يونانية تقدم تأشيرات سريعة لمواطني هذا البلد

ستقدم ليسفوس تأشيرات سريعة للمواطنين الأتراك اعتبارًا من 1 أفريل، كما أعلن عمدة ميتيليني، باناجيوتيس تاكتيكوس، يوم الخميس.

ويأتي هذا القرار في أعقاب اتفاق بين أثينا وأنقرة لإعادة برنامج تأشيرة شنغن السريعة الخاص للمواطنين الأتراك. الذين يرغبون في زيارة بعض جزر بحر إيجه الشرقية.

وتم الإعلان عن هذه الاتفاقية في ديسمبر الماضي بعد اجتماع بين رئيس وزراء الجمهورية اليونانية، كيرياكوس ميتسوتاكيس. ورئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان.

وصرح رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس حينها أن حكومته حصلت في السابق على موافقة مفوضية الاتحاد الأوروبي لتقديم مثل هذا البرنامج.

وطلبت اليونان وحصلت على موافقة الاتحاد الأوروبي لتفعيل إمكانية قيام الأتراك وعائلاتهم. بزيارة عشر من جزرنا التي يوجد بها مباني للاجئين أو لديها اتصال بالعبّارة مع تركيا على مدار العام.

كما أعرب عن دعمه لطلب تركيا الدخول إلى منطقة شنغن بدون تأشيرة.

وسيتم منح المواطنين الأتراك تأشيرات دخول عند الوصول إلى هذه الجزر اليونانية العشر

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم اليونان بإصدار تأشيرات عند الوصول للإقامة لمدة تصل إلى سبعة أيام للمواطنين الأتراك.

وفي الأسبوع الماضي، عقدت السلطات اليونانية مؤتمرًا في ميتيليني لمناقشة التدفق المتوقع للسياح الأتراك. وفقًا لما أوردته صحيفة إيكاتيميريني.

وحضر الاجتماع، من بين آخرين، قائد شرطة منطقة شمال بحر إيجه وخفر سواحل ميتيليني ومسؤولو الجمارك في الجزيرة.

وكما ورد، يتم إجراء بعض التجديدات في الميناء لتسهيل وصول السياح والمركبات.

ويمكن للمواطنين الأتراك السفر بدون تأشيرة إلى 77 دولة حول العالم

واعتبارًا من مارس 2024، احتل جواز السفر التركي المرتبة 93 في العالم، وفقًا لمؤشر VisaGuide Passport Index. وهذا يعني أنه يمكن للمواطنين الأتراك السفر بدون تأشيرة إلى 77 دولة حول العالم.

من ناحية أخرى، يتعين على حاملي جوازات السفر التركية الحصول على تأشيرة تقليدية. لدخول 93 دولة أخرى حول العالم، بما في ذلك اليونان.