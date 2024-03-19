اعتبارًا من 1 أفريل.. الشروع في منح تأشيرات شنغن لمواطني هذا البلد

تخطط السلطات في بلغاريا لإصدار تأشيرات شنغن للمواطنين الروس اعتبارًا من 1 أفريل.

عند إعلان القرار الجديد، أكدت السلطات البلغارية أن وقت الانتظار في الطابور لمعالجة المستندات. سيكون هو نفسه كما هو الحال في دول منطقة الشنغن الأخرى.

وتم تأكيد المعلومات للصحفيين من وكالة تاس، مؤكدة أن “الطلبات والإصدار اللاحق لتأشيرات شنغن سيبدأ بعد الأول من أفريل 2024”.

وكشف المصدر نفسه أن وثائق العمل سيتم تنفيذها من قبل موظفي السفارة البلغارية في موسكو والقنصلية العامة في سان بطرسبرغ.

وفي أعقاب غزو أوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا. والتي اعتبرت من بين أشد العقوبات في السنوات الأخيرة. ومن بينها العقوبات المتعلقة بالتأشيرات أيضًا.

ويأتي هذا القرار بعد انضمام بلغاريا ورومانيا جزئيا عن طريق الجو والبحر. والذي سيدخل حيز التنفيذ في 31 مارس، وبالتالي رفع شرط مراقبة جوازات السفر.

ومع ذلك، ستظل ضوابط جوازات السفر سارية المفعول للسفر عبر الحدود البرية.

في وقت سابق من هذا العام، قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية، أنيتا هيبر. لإذاعة RFE/RL إنه اعتبارًا من أفريل، سيأخذ مواطنو الدول الثالثة الذين لا يحملون جواز سفر الاتحاد الأوروبي. في الاعتبار الوقت الذي يقضونه في منطقة شنغن.

وفيما يتعلق بالانضمام إلى الحدود البرية، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارغاريتيس شيناس. إنه يتوقع الانتهاء من الانضمام إلى الحدود البرية بعد انتخابات البرلمان الأوروبي.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون. مؤخرًا أنه اعتبارًا من 31 مارس، سيتعين على دول البلقان تنفيذ جميع اتفاقيات شنغن.

وفي وقت سابق من هذا العام، قال الاتحاد الروسي لصناعة السفر (RST)، بناءً على بيانات من منظمي الرحلات السياحية. إن إجراءات التقدم للحصول على تأشيرة شنغن أصبحت أسهل بالنسبة للروس.

وأشار المصدر نفسه إلى أنه بصرف النظر عن الدول التي فرضت قيودًا على المسافرين الروس. هناك بعض الدول الأخرى التي تصدر تأشيرات للمواطنين الروس خلال فترات أقصر.