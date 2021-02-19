اعتبرتها انطلاقة حقيقية لمعالم الجزائر الجديدة.. جبهة المستقبل تثمن قرارات الرئيس تبون

ثمنت جبهة المستقبل، القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس الخميس، في خطابه للأمة.

وقال المكلف بالإعلام والإتصال بجبهة المستقبل رؤوف معمري، إن هذه القرارات، دلالة على الانطلاقة الحقيقية لوضع معالم الجزائر الجديدة.

وأضاف “لمسنا إرادة قوية ونوايا حسنة عند رئيس الجمهورية خلال اللقاء الذي جمعه برئيس الحزب عبد العزيز بلعيد”.

واعتبر القرارات التي إتخذها الرئيس تبون بمناسبة اليوم الوطني للشهيد والذكرى الثانية للحراك الشعبي المبارك، شجاعة.

للإشارة، تتمثل أهم القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، في حل المجلس الشعبي الوطني، التعديل الحكومي، العفو الرئاسي عن بعض المساجين.

وكذا تنصيب المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب.