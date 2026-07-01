اعتداء جبان على طفل جزائري في الولايات المتحدة من طرف “المراركة” يثير موجة غضب واسعة

أثار مقطع متداول حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر تعرض طفل جزائري لاعتداء خلال تواجده في محيط ملعب مباراة المغرب وهولندا بالولايات المتحدة الأمريكية، أمس الثلاثاء.

ووفق ما تم تداوله، فإن الطفل الجزائري ظهر في فيديو قبل اللقاء، وسط مجموعة من المشجعيين المغاربة، تحدث معهم وأكد أنه جاء لتشجيع المنتخب المغربي، بكل عفوية وحسن نية.

وبعد ذلك، قامت هذه المجموعة الهمجية بتطويق الطفل الجزائري، على شكل دائري قبل الاعتداء عليه. حيث أسقطوه أرضا وانهالو عليه بالركل على الرأس ومختلف أجزاء جسده. متسببين له في إصابات جد خطيرة.

هذا الاعتداء خلّف موجة غضب واستياء لدى كل الأواسط الرياضية العالمية وفضح مجددا كره المغاربة لكل ما هو جزائري.