اعتداء جديد على القرآن الكريم في الدنمارك

أحرقت مجموعة متطرفة في الدنمارك، مجددا أمس الأربعاء، نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

ورددت الجماعة اليمينية المتطرفة المناهضة للإسلام التي تطلق على نفسها “الوطنيون الدنماركيون”. شعارات مسيئة للإسلام وحرقت نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في كوبنهاغن.

ووفقا لما أوردته وكالة أنباء “الأناضول” التركية. أضافت الوكالة أن استفزازات المتطرفين جرت وسط حماية أمنية من قوات الشرطة الدنماركية.

كما تكررت مؤخرا في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية. ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسميا وشعبيا. إلى جانب استدعاءات رسمية لدبلوماسي الدولتين في أكثر من دولة عربية.