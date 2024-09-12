اعتداء شاب على امرأة مسنة داخل عمارة.. أمن وهران يكشف

تمكنت شرطة وهران ممثلة بعناصر الأمن الحضري الثالث بئر الجير، اليوم الخميس. من إلقاء القبض على شاب يبلغ من العمر 19 عاما.

وحسب بيان أمن ولاية وهران، فقد تم القبض على هذا الشاب. إثر تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار بيان الهيئة الأمنية، إلى أن المتهم قام بالاعتداء الجسدي على امراة مسنة تبلغ 68 عاما. داخل عمارة بحي الياسمين 2 يوهران.

وأضاف بيان أمن ولاية وهران أن التحقيق مفتوح تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن.