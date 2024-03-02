اعتداء على طاقم تحكيم مباراة واد سوف ونجم بن عكنون

أعلن الحكم إبرير إتحاد واد سوف ونجم بن عكنون عن توقيف المباراة بعد تأكيده على القيام بالاعتداء على الطاقم التحكيمي.

كما تم رفض العودة إلى المستطيل الأخضر واستكمال المقابلة من قبل الحكم إبرير، بعد المناوشات التي حدثت و السب والشتم الذي تلقاه كذلك.

وتم توقيف المباراة لأكثر من 40 دقيقة، ولم يعود اللاعبون إلى الملعب، أين بقوا جميعهم في غرف تغيير الملابس.

و يعيش الفريق السوفي وضعية صعبة في المنافسة الوطنية، حيث يعتبر أكبر الأندية المهددة بالسقوط إلى القسم الثاني.