اعتدوا عليه جنسيا.. قاتلا الطفل عمر الفاروق في الحبس المؤقت بالجلفة

أودعت محكمة الجلفة رهن الحبس المؤقت متهمين اثنين بجريمة قتل وقعت بـ29 أكتوبر 2021 راح ضحيتها طفل يبلغ 6 سنوات. بعد أن أفضت التحقيقات المعمقة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بالجلفة تحت الإشراف المباشر لوكيل الجمهورية لدى المحكمة، إلى التعرف عليهما.

وأوضح بيان من المحكمة أن “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية”. و”تفاديا لانتشار معلومات غير كاملة أو غير صحيحة بخصوص قضية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”. و”الاعتداء الجنسي التي تعرض لها الطفل القاصر عبد الوهاب عمر الفاروق البالغ من العمر 6 سنوات في 29 أكتوبر 2021″. “تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة الجلفة الرأي العام بما تم التوصل إليه في ذات القضية”.

كما واصل البيان أن “التحريات المعمقة أفضت إلى التوصل للفاعلين ويتعلق الأمر بالطفلين القاصرين “ا.ل” البالغ من العمر 17 سنة. و”غ.أ” البالغ من العمر 16 سنة، حيث بعد قيام الطفل القاصر “ا.ل” بتسليم نفسه للمصالح الأمنية بتاريخ 14 يناير الجاري، تم سماعه بحضور وكيل الجمهورية. واعترف بقيامه رفقة الطفل القاصر “غ.أ” بقتل الضحية والتخلص من جثته بأحد المنازل المهجورة بذات القرية التي يقيمون فيها ببلدية الجلفة”.

وأشار البيان الى “إعادة تمثيل الجريمة بحضور وكيل الجمهورية والتوصل إلى تطابق تصريحات القاصر “ا.ل”. مع المعاينات التي تم “إجراؤها بتاريخ الوقائع وكذا تقرير تشريح الجثة المحرر من طرف الطبيب الشرعي”.

وتم تقديم المتهمين أمام نيابة الجمهورية بمحكمة الجلفة ومتابعتهما عن جناية “القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد”. وجناية “الفعل المخل بالحياء بالعنف على قاصر لم يكمل 16 سنة”، طبقا للمواد المنصوص عليها في قانون العقوبات.

وبعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق المكلف بالأحداث، أصدر أمرا بإيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت، وفقا للبيان.