اعتدى على طفل مصاب بالتوحد.. شيخ مهدد بـ5 سنوات حبسا في بوزريعة

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس في العاصمة تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذ. لشيخ في العقد السابع من العمر كان يشتغل سابقا ممثل قانوني لشركة عمومية. والآن متقاعد يدعى “ع.م” بعد اتهامه بالفعل المخل بالحياء على قاصر لم يكتمل 16 سنة، عقب اعتدائه على طفل مصاب بالتوحد و ستدراجه الى منزله.

تفاصيل قضية الحال انطلقت من شكوى تقدم بها والد الضحية بتاريخ 15 أوت، بخصوص تعرض إبنه للتحرش ومحاولة الإعتداء من قبل شخص يدعى “م.ع” شهر أفريل الفارط. بعدما كان ابنهما طفل قاصر مصاب بالتوحد يبلغ من العمر 13 سنة. يذهب لحفظ القرآن كل يوم بمسجد مناصرية ببوزريعة. إلا أن المتهم استدرج الضحية الطفل القاصر إلى منزله للقيام بفعلته والتعدي عليه.

ومن جهته، أنكر المتهم خلال مثوله للمحاكمة أمام محكمة بئر مراد رايس في جلسة سرية. حيث أكد أنه حاول مساعدة الضحية واصطحابه إلى منزله من أجل تعليمه القرآن، بعد علمه انه يدرس بمسجد مناصرية بضواحي منطقة بوزريعة. وصرح المتهم الموقوف بالمؤسسة العقابية الحراش أنه يعاني من مرض البورستات. متمسكا بإنكار الوقائع المنسوبة له.

بالمقابل صرح والد الضحية أن ابنه كان يرفض الذهاب إلى المسجد لحفظ القرآن. غير أن والدته حاولت اقناعه بشتى الطرق إلى غاية اعترافه وسرد تفاصيل الإعتداء. ليقوم والده بإجراء فحص طبي وتقييد شكوى ضد المتهم السالف ذكره.