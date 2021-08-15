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قناة النهار

اعترافات احد الموقوفين في قضية الشاب جمال.. “أنا اللي كنت لابس تريكو اصفر.. دخلت للفيتو وضربتو”

بقلم النهار أونلاين
اعترافات احد الموقوفين في قضية الشاب جمال.. “أنا اللي كنت لابس تريكو اصفر.. دخلت للفيتو وضربتو”
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