قناة النهار اعترافات احد الموقوفين في قضية الشاب جمال.. “أنا اللي كنت لابس تريكو اصفر.. دخلت للفيتو وضربتو” بقلم النهار أونلاين نشر في 15 أوت 2021 - 21:52 شارك غرِّد 569 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=972875 اقرأ أيضا طالع هابط: الشيخ النوي يذرف الدموع ويتأثر بسبب معاناة مرضى الكوفيد في المستشفيات بسبب نقص الأكسجين قناة النهار 27 جويلية شاهد الحشود الكبيرة التي ستشيع الشهيد جمال بعد قليل بمقبرة سيدي براهم بمليانة قناة النهار 12 أوت ..الو فارس/ مدربل باذنجان و حلوى جافة ولا اروع قناة النهار 27 جويلية بشعار "ما يفسدولناش النية حنا يد وحدة".. الحملات التضامنية متواصلة قناة النهار 13 أوت