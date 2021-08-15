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قناة النهار

اعترافات احد الموقوفين في قضية الشاب جمال.. “قالونا حكمو اللي شعل النار.. ضربتو وعفست عليه”

بقلم النهار أونلاين
اعترافات احد الموقوفين في قضية الشاب جمال.. “قالونا حكمو اللي شعل النار.. ضربتو وعفست عليه”
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