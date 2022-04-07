اعترافات خطيرة لأمير الجماعة الإرهابية في سكيكدة وهذه علاقته بمنظمة رشاد

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الخميس، مواصلة بث اعترافات الإرهابيين. الذين تم إلقاء القبض عليهم يوم 16 مارس 2022 بغابة واد الدوار ولاية سكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة.

وسيدلي الإرهابي الموقوف بطيب يوسف المدعو أسامة أبو سفيان. باعترافات حول نشاطاته منذ إلتحاقه بالجماعات الإرهابية.

كما سيكشف عن معلومات حصرية حول علاقة الجماعات الإرهابية بالمنظمة الإرهابية رشاد.