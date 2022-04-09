اعترافات خطيرة من الإرهابيين “حذيفة” و”الحاج”

كشفت وزارة الدفاع الوطني، أن الإرهابيين الموقوفان بن حميدة رشيد المدعو “حذيفة” وزموري عبد الحق المدعو “الحاج” سيدليان بتصريحات خطيرة. وهذا حول أعمالهما الإجرامية منذ التحاقهما بالجماعات الإرهابية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن اعترافات الإرهابيان ستبث على القناة الإخبارية A3 عقب نشرة الـ 13:00 وكنال الجيري 12:00. وذلك مواصلة للاعترافات الحصرية للإرهابيين المقبوض عليهم في سكيكدة قرب بلدية بني زيدان بالناحية العسكرية الخامسة.

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كما أدلى الإرهابي الموقوف بطيب يوسف المدعو أسامة أبو سفيان سابقا، باعترافات حول نشاطاته منذ إلتحاقه بالجماعات الإرهابية. وكشف عن معلومات حصرية حول علاقة الجماعات الإرهابية بالمنظمة الإرهابية رشاد.

وكان الإرهابي لسلوس مداني المدعو الشيخ عاصم أبو حيان المفتي العام للجماعات الإرهابية. قد أدلى بتصريحات صادمةى حول إلتحاقه بالجماعات الإرهابية سنة 1994. وقال: “كانت صفتي في التنظيم قاض شرعي على مستوى بلاد المغرب الإسلامي. وضابط شرعي وعضو في اللجنة الشرعية”.