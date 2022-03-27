اعترافات صادمة لعضو منظمة رشاد الإرهابية محمد بن حليمة

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن عرض اعترافات صادمة للمقبوض عليه، عضو منظمة رشاد الإرهابية، محمد بن حليمة، بعد قليل.

وجاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني: “ترقبوا اعترافات خطيرة للمقبوض عليه محمد بن حليمة، عضو المنظمة الإرهابية رشاد”.

وأضاف البيان: “تصريحات صادمة أدلى بها المقبوض عليه محمد بن حليمة للمحققين، حول المخططات الدنيئة للمنظمة الارهابية رشاد، التي تستهدف الجزائر وأبناء الشعب المغرر بهم”.

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