اعترافات صادمة للجنرال المزيف بلحساني يعقوب

كشفت محاضر التحقيق مع المتهم الموقوف وما عرف عنه بالجنرال المزيف “بلحساني يعقوب”، عن “اعترافات صادمة” وأخرى خطيرة. بخصوص جرائم نصب ارتكبها، في حق ضحايا من الوزن الثقيل، جميعهم يتقلدون مناصب هامة وأخرى حساسة بالدولة. في مقدمتهم برلمانيون وقضاة أعضاء بالمحكمة الدستورية، على غرار إطارات وموظفين بهيآت رسمية كوزارات. حين أوهمهم وهو يتزعم أمامهم تارة بأنه ” مدير ديوان رئاسة الجمهورية. وجنرال بجهاز المخابرات تارة أخرى، مخاطبا عبر تطبيقة “الواتساب” قضاة بأنهم تم اختيارهم كسفراء الجزائر بدولة اليونان حيث كان يختبئ لتنفيذ مسلسل النصب.

والخطير في الوقائع، -حسب اعترافات -صريحة للمتهم ” بلحساني يعقوب ” فإنه هناك من صدق أكاذيبه. ودفع له مبالغ مالية معتبرة بالعملة الوطنية والصعبة. حيث طلب 60 مليون سنتيم لضحاياه الذين صدقوا كذبته بأنهم سيكونون سفراء الجزائر بالخارج. وقبضها في حسابه البريدي.

كما تضمنت تصريحاته، بأنه تواصل مع النائب العام لمجلس قضاء المدية أنذاك “سنة 2022”. متزعما بأنه العقيد الذي حقق معه في قضية “تيغنتورين” قبل سنوات. ليطلب منه بضرورة إجراء حركة داخلية تمس قضاة ووكلاء جمهورية بغرض ترقيتهم. بتحويلهم إلى مجالس أخرى كترقية لهم نظير ما قدموه في مسارهم المهني.

كما أقر المتهم بأنه كان أجرى عدة اتصالات مع رئيس الأمن الولائي لولاية المدية آنذاك. ومع والي الولاية ” آنذاك” أيضا متزعما في كلتا الحالتين بأنه “عميد”. حيث راح يحدثهم عن ومواضيع تخص أسرار لمسؤولين بالأمن بعاصمة الولاية. منهم محافظي دولة بالمحاكم آنذاك .

وبعد السماع إلى الضحايا وتدوين الوقائع التي تعرضوا لها. اعترف المتهم “بلحاسني يعقوب ” خلال استجوابه امام قاضي التحقيق بتاريخ 18/10/2023، أنه كان على اتصال مع والي ولاية المدية عبر تطبيقة “الواتساب” على أساس أنه العميد “ب.ب”. و قد زكاه لدى رئيس الأمن الولائي لولاية المدية، و قد كانت له عدة اتصالات معه عبر تطبيقة “الواتساب”. و قد تحدثا عن عدة مواضيع تخص مسؤولي ولاية المدية. وعلى رأسهم النائب العام ” عام 2022″ و محافظي الدولة لدى المحكمة الادارية بدون تفاصيل أخرى .

وخلال المحادثات المتكررة، قال المتهم، إنه تم تزويده بمستجدات حول مسؤولي الولاية و أسرارهم الخاصة. وخلال إحدى المكالمات بينه وبين رئيس الأمن الولائي. كما أقر المتهم بأنه اتصل بنائب عام بإحدى المجالس “خارج العاصمة لعام 2022”. و قدم نفس على أساس أنه العقيد “ع. ا. م” الذي عمل معه في قضية تيغنتورين. فصدقه بعدما شكك في أمره في البداية.

اعترافات مثيرة لـ”بلحساني”

وخلالها صرّح المتهم و خلال المحادثات مع ضحيته، ذكره بأصدقائه القضاة. وبتاريخه الحافل بالمحطات فتح معه العديد من الحوارات بخصوص العديد من القضاة. و وكلاء الجمهورية المساعدون في إطار تقييمهم محاولا إرسال له رسائل مشفرة. ما بين الأسطر لتحويلهم إلى محاكم أخرى.

كما اتصل بمديرية التشريفات بمحكمة لاهاي الدولية وطلب منهم قائمة الفرنسيين. و الجزائريين المشاركين في المؤتمر السنوي المنعقد في سنة 2022. وقد منحوه القائمة شفويا و طلب منهم

مشاركة عضوين من الوفد الفرنسي. وكان من بين المشاركين في المؤتمر نواب عامين بالعاصمة وخارجها.

كما اعترف المتهم ” بلحاسني يعقوب ” أنه تعرف على الضحية “ر.جمال” عن طريق المفتش العام بوزارة التضامن أنذاك المدعو “ا.ع”. حيث اتصل به و أبلغه أنه ضابط سامي في الجيش. و أعلمه أنه مهدد بالحبس بتهمة التستر على قضية قتل طفل معاق بمؤسسة. فانتابه الخوف والارتباك وأخبره أنه لا يملك أي معلومات عن الطفولة المسعفة بالسانية وهران فتوطدت العلاقة بينهما وفقا لشروط معينة. من بينها تزويج اليتيمات. إعادة صياغة القانون الخاص بالمؤسسات. وموافاته بمعلومات عن مدراء التنفيذيين الولائيين ومدراء المؤسسات التابعة لوزارة التضامن. وأنه لم يطلب أي مبلغ منه.