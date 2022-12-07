اعترافات مثيرة.. جديد قضية استغلال الأطفال جنسيا عبر الفايسبوك -فيديو

بثّت المديرية العامة للأمن الوطني، شهادات مثيرة و اعترافات خطيرة، حول قضية المخطط الإجرامي الذي يتعلق بالاستغلال الجنسي لأطفال الابتدائي عبر فايسبوك.

كما أفاد الأمن الوطني في تقرير مصور، أن العملية الممنهجة والخبيثة تعود حيثياتها إلى أواخر شهر نوفمبر. أين تفطن لها عناصر المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم السيبيرانية للأمن الوطني.

في حين، رصدت المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم السبرانية في “سابقة خطيرة” نشاط إجرامي خطير يمس الأخلاق. –حسب ذات التقرير-. والسلامة الجسدية والنفسية للأطفال. وهذا من خلال إنشاء العديد من المجموعات عبر موقع الفايسبوك 16 نوفمبر استهدفت فئة الأطفال في المدارس الابتدائية.

ومن جانبهما، اعترف المشتبه بهما في قضية استغلال الأطفال جنسيا عبر صفحات الفايسبوك بالتهم المنسوبة لهما. حيث قال “ح.ب” إن القضية بدأت عندما اتصل به حساب خاص اسمه “فلوريا”. أين انطلقت الدردشة واقترح عليه الدخول كأدمن في المجموعة المشبوهة. مضيفا “هو من كان يسير ما يتم نشره”. طالبا من الدولة الجزائرية العفو.

أما المشتبه الثاني “ع.ص”، فأكد “أنا أدمن في إحدى الصفحات، اتصل بي شاب مغربي وكنا نتحاور كثيرا”. مشيرا إلى “كنا نلعب وندردش وننشر التعليقات ونضحك ولم أكدن أعرف أن الأمور ستصل إلى هذا الحد”. كما طالب من أولياء الأطفال أن يعفو عنه.

وحسب التقرير الأمني، فإن الشبكة الدولية يسيرها 20 شخصا من بينهم 11 شخصا و7 أعضاء. بالإضافة إلى شخصين من دولة المغرب يتمثل دورهما في المشاركة بتسيير هذه المضامين المسيئة.

في حين، أشار تقرير الأمن الوطني، إلى أنه تم تحديد بع تحديد هويات المتورطين في القضية. أين تم العمل على تفكيك الشبكة وغلق المجموعات. كما قدمت 16 شخصا أمام العدالة عن تهمة محاولة النيل من الحياة الخاصة للأطفال بنشر الصور والنصوص. من شأنها الضرر بهم وتحريض الغير على استغلالهم جنسيا.