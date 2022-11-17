اعترافات مثيرة للمتهم “زين قايا” ..سحبت جمال بن اسماعيل مع صديقي وحرقناه وسط الساحة”

كشف المتهم “زين قايا” الذي تم تداول اسمه كثيرا بالجلسة على لسان المتهمين خلال مثولهم للمحاكمة أمام هيئة محكمةالجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، بأنه لما وصل الى مسرح الجريمة في حوالي الخامسة ونصف مساء، وجد المرحوم جمال بن اسماعين ميتا ملقى في وسط الساحة، فقام بركله برجله بعدة ركلات ، ثم اتفقوا على سحبه، فقام بجرّه برفقة المدعو ” نجيب” الى وسط الساحة بحوالي مسافة 100 متر، نافيا المتهم مشاركته في التعدي على رجال الشرطة او اقتحام مقر الامن الحضري.

كما انكر معرفته الشخص الذي سكب البنزين على جثة الضحية، وانما قام بحرقها باشعالها بواسطة ولاعة لكي تتفحم كليا.

كما أقر المتهم بأنه قام بتغيير لون شعره من الاسود الى الاشقر لخوفه من ” الدولة”.

كما تبين من خلال أسئلة القاضي بأن المتهم معتاد المشاركة في المسيرات المؤيدة لحركة الماك بمنطقة القبائل، حيث ظهر في عدة فيديوهات يحمل الراية الخاصة بالحركة برفقة عدد من الأشخاص الحاملين نفس الفكرة.

اما النيابة العامة فأكدت بأن المتهم حاول الفرار إلى فرنسا عن طريق الهجرة غير شرعية غير أن محاولته باءت بالفشل بعدما تم تحديد هويته من طرف المحققين ثم توقيفه بمسقط رأسه.