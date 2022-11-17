اعترافات مثيرة يدلي بها متّهم جمال بن اسماعيل بحرق الغابات

كشفت جلسة محاكمة المتهم “عمران حداد” وهو الشخص الذي ظهر في الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. بيوم ارتكاب الجريمة الشنعاء في حق المرحوم جمال بن اسماعيل. وهو يقف خلف المرحوم حين كان بصدد التصريح الى احدى القنوات الخاصة يعلن قدومه لمساعدة أخواته القبائل. اثر الحرائق المشتعلة، بحيث كان المتهم يرتدي سروال رياضي وقميص يحمل علامة خاصة وقبعة. وبعدها اقترب من الضحية جمال وسأله عن سببب تواجده بالمنطقة مخاطبا اياه “انت عربي وغريب ماذا تفعل عندنا”.

وخلالها حرض سكان منطقة أربعاء ناثيراثن على الاعتداء، عليه موهما إياهم بأنه هو من مفتعل الحرائق. في الوقت الذي تكفل اصدقاؤه الثلاث منهم شعبان مصطفاوي وحمراني مقران. وسليم يقلب سيارة من نوع كليو كومبيس بيضاء التي قدم بها الضحية جمال بن اسماعيل. واصدقاؤه من مدينة عين الدفلى، أين تم تخريبها بالكامل، مع نزع لوحة ترقيمها.

القاضي: أنت بيوم الوقائع اقتربت من المرحوم وتحدثت معه؟

المتهم: سألته فقط

القاضي: ماذا قلت له أعطيني جملة مفيدة

المتهم: قلت له ماذا تفعل هنا

القاضي: قلت له أنتم تحرقوا وقال لك لسنا نحن وهؤلاء صحابي

القاضي : تكلمت مع الضحية قبل ما يموت في الفيديو

المتهم: أنا لا أعرفه

القاضي: لكن صرحت انك شاهدت حماني عبد النور كان يحطم السيارة برفقة حمراوي مقران ورحموني سليم

المتهم: سألني قاضي التحقيق عنهم قلت لا اعرفهم

القاضي: أنت قلت للناس اوقفوا السيارة وحمراوي مقران ورحموني سليم وشعبان اكدوا لي ان الضحية هو من أحرق الغابات

المتهم: أنا “زوالي” نخدم على أولادي

القاضي: إذن تتراجع عن أقوالك عن قاضي التحقيق

النيابة: حكاية القتل انطلقت من عندك

ماذا كنت تلبس في ذلك اليوم

المتهم: لباس رياضي وقبعة

لون القميص رمادي

النيابة: انت عندك علاقة مع الماك

المتهم: ليس لي مستوى دراسي لا اعرف اي أحد

النيابة : تعرف مصطفاوي شعبان

الفيديوهات توضح لنا أن المرحوم كان يصوّر بهاتفه وقلت له ماذا تفعل هنا؟ وهو أجابك بالعربية، وخلالها بدأت تنادي الناس وتحرضهم عليه ” هذا لي حرق الغابات ”

المتهم: لم اتعد عليه انا انصرفت وبعدها لحقت الشرطة واخذوهم

النيابة: اواجهك ماذا قلت أمام الضبطية اسمعني انت أعترف وكنت حاضر لما تم الاعتداء علىى الأشخاص الذين كانوا على سيارة من نوع كليو كومبيس وكنا نحن من الخلف، وخلالها شاهدت المرحوم يقوم بالتصوير

ثم قلت ان شعبان مصطفاوي قال لنا ان السيارة بدون ترقيم وأنهم اشخاص غرباء عن المنطقة وأنهم هم من أحرقوا الغابات

النيابة : أنت اتهمته رغم انه قال لك المرحوم ” مانيش أنا”