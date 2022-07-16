اعتراف أميركي: لا نمتلك لقاحات كافية ضد جدري القرود

أقرت مسؤولة كبيرة في قطاع الصحة العامة بأن الولايات المتحدة التي تتوقع زيادة حالات الإصابة بمرض جدري القرود في الأسابيع المقبلة، ليس لديها حاليا جرعات كافية من اللقاح لتلبية الطلب.

وقالت روشيل وولينسكي مديرة مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، وهي الهيئة الفدرالية الرئيسية للصحة العامة في البلاد: “أريد أن أقر بأن الطلب الآن على اللقاحات من جانب المناطق أعلى من امداداتنا المتاحة، ونحن نعلم أن هذا محبط”. مضيفة “ليس لدينا بعد كل اللقاحات التي نرغب في الحصول عليها”. متوقعة “زيادة في الحالات في الأسابيع المقبلة”.