اعتراف الاحتلال الاسرائيلي بالسيادة المزعومة للمغرب على الأراضي الصحراوية.. الجزائر ترد

اعتبرت الجزائر، إعلان السلطات المغربية اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بالسيادة المزعومة للمغرب على أراضي الصحراء الغربية، مناورة وهروب إلى الأمام.

كما جاء في بيان وزارة الخارجية “أخذت الجزائر علما بإعلان السلطات المغربية اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بالسيادة المزعومة للمغرب على أراضي الصحراء الغربية”. و”يعتبر هذا الفعل الصادر عن سلطة احتلال لها سجل أسود في خرق القوانين الدولية وقرار الشرعية الدولية حلقة جديدة في سلسلة المناورات وسياسة الهروب إلى الأمام”. “التي ينتهجها الاحتلال المغربي”.

كما أضاف البيان ذاته، “أن هذا القرار الذي يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ولوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة”. “بخصوص قضية الصحراء الغربية، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، تناسق سياسات المحتلين”. و”تواطئهما المشترك في خرق القوانين الدولية”. و”الدوس على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”. و”للشعب الصحراوي في تقرير مصيره كاملا غير مبتور”.

وتابعت وزارة الخارجية في بيان لها “إن هذه الخطوة التي لا تعدو إلا أن تكون صفقة مفضوحة”. “لا يمكنها بأي حال من الأحوال إضفاء الشرعية على احتلال الأراضي الصحراوية”. و”لا المساس بحق الشعب الصحراوي، غير القابل للتصرف ولا السقوط بالتقادم، في تقرير مصيره”. “طبقا القرارات مجلس الأمن ولوائح الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي”.