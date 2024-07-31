اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.. عطاف يرد بجملة “دبلوماسية”

رد وزير الخارجية أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، على اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

ولخص الوزير رده في جملة دبلوماسية بالقول هي “هبة من لا يملك لمن لا يستحق”.

وأشار عطاف أن اعتبار فرنسا خطة الحكم الذاتي المغربية كحل وحيد وأوحد لقضية الصحراء الغربية. يقصي أي جهد للبحث عن حل بديل لقضية الصحراء الغربية وفقا للقرارات الدولية. التي شاركت فرنسا في صياغتها واعتمادها.

كما أن ما يستشف من نص رسالة الرئيس الفرنسي إلى ملك المغرب. هي أن فرنسا أصبحت تتبنى بشكل كلي الطرح المغربي المتعلق بالقضية الصحراوية، وتجعل منه أولوية تتعهد بالدفاع عنها على الصعيدين الوطني والدولي. وكأن الطرح المغربي حول الصحراء الغربية أصبح أرحم فرنسيا.