اعتراف لبناني رسمي بشأن وفاة جورج الراسي

هاجمت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، المسؤولين في لبنان، معتبرة أن الدولة السبب في مصرع شقيقها الفنان الشاب جورج الراسي، متوعده بأخذ حقه.

وتوفي الفنان الشاب جورج الراسي فجر السبت، إثر حادث مرور أليم وقع على الحدود السورية اللبنانية، رفقة صديقته.

وكتبت نادين، عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستغرام، “الدولة قتلت أخويا ياناس. كان في بلوك ومفيش نور بنص الطريق يا عمري قتلوك. وحياة عيونك يا أخى رح يدفعوا الثمن، قتلوك يانور عيوني”.

لتعود الفنانة اليوم، وتعتذر من وزير الأشغال اللبناني علي حمية، بعد رسالتها أمس والتي قالت فيها: “الله يحرقلك قلبك على إبنك”.

وكتبت نادين تغريدة، عبر حسابها بموقع “تويتر” قائلة: “علي حمية، بعتذر منك. أما المسؤول أو المتعهد اللي منفذ الطريق هيك، برجع بقلك الله يحرقلك قلبك متل ما عم تحرقوا قلوب الناس”.

وقالت نادين، أثناء عزاء شقيقها أمس في كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف: “جورج مش إلي بس. جورج لكل لبنان وكل محبينه. بقول مات رخيص لأنه حرام من ورا قصص طرقات وتظبيط طرقات نخسر ولادنا، ونخسر أخواتنا”.

وأضافت: “جورج شوفير وبيسوق مليح. جورج خلص حفلته ونازل لبيروت لإن ابنه بيشوفه سبت وأحد. بشعة كتير إن يحطو لنا “بلوك” بنص الطريق وما يكون في عليها ضوء”.

وتابعت: “إذا بيقبل وزير الأشغال يحترق قلبه على ابنه، الله لا يقدر، ما راح أدعي. عيب احنا راضيانين بالبلد بكل مصايبه، راضيانين بكل مشاكله وأمورنا الاجتماعية، الاقتصادية والسرقة والنهب، والقتل”.

وأكملت: “جورج الراسي ما بيروح رخيص يا جماعة حرام، وما يزعل مني وزير الأشغال. الله يحرقلك قلبك على ابنك، متل ما حرقت لنا قلبنا على جورج الراسي، وهيدا جورج الراسي”.

ولقي الفنان اللبناني جورج الراسي، مصرعه، إثر إصطدام سيارته بالحاجز الوسط على الطريق الفاصل بين الحدود اللبنانية والسورية.

كما توفيت معه في الحادث سيدة شابة تدعى زينة كانت بداخل السيارة التي يقودها الفنان جورج الراسي.