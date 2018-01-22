اعتصام طلبة المدرسة العليا للأساتذة آسيا جبار بوسط قسنطينة

اعتصم اليوم الإثنين عشرات الطّلبة بالمدرسة العليا بقسنطينة للأساتذة آسيا جبار بساحة الشهداء بوسط المدينة.

وهذا بعد مسيرة سلميّة أولى قاموا بها يوم 15 جانفي الماضي حسبما لوحظ.

و قد تجمّع الطلبة بساحة الشهداء تحت إجراءات أمنية مشددة دون تسجيل أية مناوشات.

باستثناء الإختناق المروري الكبير الذي شهدته وسط المدينة.

وأوضح عبد المؤمن غريب نائب ممثل طلبة المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة آسيا جبار.

بأنّه تمّ أمس الأحد عقد اجتماع للتنسيقية الوطنية للمدارس العليا للأساتذة عبر الوطن التي تضم ممثلين عن طلبة مدارس.

التي تضمّ كلّ من القبة و بوزريعة و سطيف و سكيكدة و الأغواط و بشار و وهران و مستغانم و ورقلة و بوسعادة .

علاوة على قسنطينة حيث تم الاتفاق بالإجماع على مواصلة الإضراب عن الدراسة الذي شرع فيه منذ قرابة الثلاثة أشهر .

و كذا التشبّث على وجه الخصوص بمطلب حقهم في التوظيف على مستوى الولايات التي يقطنون بها.

وقال ذات المصدر بأنّ “البند الرابع من العقد الذي يجمع الطلبة بوزارة

التعليم العالي و البحث العلمي يؤكد أحقية المتخرجين في التوظيف.

وهذا على مستوى مقرات سكناتهم” مضيفا “نحن نطمح في أن تفتح أبواب الحوار معنا من طرف كل من الوزارة الوصيّة.

ممثلة في التعليم العالي والبحث العلمي و الوزارة الوسيطة المعنية بتوظيفنا و هي وزارة التربية الوطنية.

وتابع، علاوة على منحنا الحق في الدراسات العليا على مستوى الجامعات على غرار المتخرجين من الجامعات العاديّة الأخرى.

يذكر بأنّ طلبة المدرسة العليا للأساتذة بولاية قسنطينة يشنون منذ شهرين و 20 يوما متتالية إضرابا عن الدراسة.